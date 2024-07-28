Созин: «Такой «Пари НН» - это медвежья услуга для ЦСКА и Николича»

«ЦСКА всю игру ходил пешком и забил три - там даже вряд ли кто-то вспотел. Такой «Нижний» - это медвежья услуга для ЦСКА и Николича, потому что дальше играть надо будет в два раза быстрее», - передает слова Созина «Чемпионат».