Созин: «Такой «Пари НН» - это медвежья услуга для ЦСКА и Николича»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о победе московского ЦСКА над «Пари НН» в гостевом поединке второго тура чемпионата России.
«ЦСКА всю игру ходил пешком и забил три - там даже вряд ли кто-то вспотел. Такой «Нижний» - это медвежья услуга для ЦСКА и Николича, потому что дальше играть надо будет в два раза быстрее», - передает слова Созина «Чемпионат».
Напомним, что поединок завершился крупной победой «армейского» клуба со счетом 3:0. После двух матчей ЦСКА набрал четыре балла и занимает третье место в турнирной таблице. В рамках третьего тура москвичи на своем поле встретятся с «Оренбургом».
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