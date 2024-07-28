Тихий прокомментировал провальный старт «Пари НН»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался относительно неудачного старта своей команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Мне сложно комментировать. Не могу сказать конкретно, что причина в том или ином. Думаю, здесь совокупность факторов. Но ничего страшного, мы работаем и обязательно выправим ситуацию», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
Напомним, что нижегородская команда стартовала с двух домашних поражений. В первом матче подопечные Саши Илича проиграли казанскому «Рубину» со счетом 2:4, а затем уступили столичному ЦСКА – 0:3. «Пари НН» занимает 15-е место в таблице РПЛ.
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