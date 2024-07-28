Шавло: «В «Спартаке» полный раздрай»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло в разговоре с журналистами поделился мыслями о предстоящем поединке между «красно-белыми» и подмосковными «Химками» во втором туре Российской премьер-лиги.

«После игры с «Оренбургом» сложно сказать, как сыграют «красно-белые». В «Спартаке» полный раздрай. Пока нет полноценной команды и отсутствует лидер на поле», - приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Напомним, что в первом туре «Спартак» на выезде проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2.

Матч в Химках состоится сегодня, 28 июля, начало запланировано в 15:00 по московскому времени.