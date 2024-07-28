Нигматуллин высказался после поражения от «Зенита» со счётом 0:4

Вратарь казанского «Рубина» Артур Нигматуллин пообщался с представителями СМИ после разгромного поражения от петербургского «Зенита» в рамках второго тура чемпионата России.

«Какие-то хорошие моменты всегда есть, но 0:4 проиграли, сложно о чём-то говорить. «Зениту» не так обидно проигрывать? Нет такого, играешь со всеми на победу. Постараемся исправиться», - передает слова Нигматуллина «РБ Спорт».

После двух туров «Зенит» набрал шесть баллов и занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Рубин» с тремя очками находится на восьмой строчке. В третьем туре питерцы сыграют с «Ростовом», а казанцы – с «Химками».