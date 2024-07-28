В «Динамо» рассказали о состоянии Чавеса перед матчем со «Спартаком»

Александр Родионов, главный врач московского «Динамо», поведал о состоянии мексиканского полузащитника команды Луиса Чавеса.

«У Чавеса со здоровьем всё нормально. Он готовится по индивидуальному плану к «Спартаку». Всё хорошо», - приводит слова Родионова «Чемпионат».

В среду, 31 июля, «Динамо» встретится со «Спартаком» в рамках первого тура групповой стадии Кубка России. Дерби начнется в 18:30 по столичному времени.

В прошлом сезоне Чавес принял участие в 32 поединках за «бело-голубых», отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до 2027 года.