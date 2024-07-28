Прогноз Погребняка на матч «Краснодар» - «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк поделился мыслями о встрече «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«Краснодар» еще не побеждал в новом сезоне. Теперь у них подходящий соперник, чтобы одержать победу и порадовать болельщиков. Думаю, противостояние будет ярким. Ставка – тотал больше 2,5», - цитирует Погребняка «РБ Спорт».

Матч «Краснодара» и «Динамо» состоится сегодня, 28 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.