Генич дал прогноз на матч «Химки» - «Спартак»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о предстоящем поединке между подмосковными «Химками» и «Спартаком» в рамках второго тура чемпионата России.

«За счет индивидуального мастерства «Спартак» «Химки» может переиграть. Если и здесь «Спартак» не выиграет, ну не знаю тогда, какая реакция будет на работу Станковича. Мой прогноз - победа «Спартака», - цитирует комментатора «РБ Спорт».

Матч «Химки» - «Спартак» состоится сегодня, 28 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.