Лунёв высказался о тренере «Динамо» Личке

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв поделился мнением о главном тренере команды Марцеле Личке.

«Марцел - адекватный, требовательный тренер, который требует играть в современный футбол, что не может не радовать. Подкалывает ли он меня? Да нет вроде», - приводит слова голкипера «Советский Спорт».

Напомним, что «Динамо» стартовало с двух побед в новом сезоне Российской премьер-лиги. Подопечные Лички одолели воронежский «Факел» и московский «Локомотив» с одинаковым счетом 3:1.

Лунёв перешел в «Динамо» на правах свободного агента этим летом. 32-летний вратарь подписал контракт на два года.