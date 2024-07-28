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Булыкин: «Илича скоро не будет в «Пари НН»

28 Июля 2024 • 08:50 Комментировать

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о главном тренере «Пари НН» Саше Иличе.

«Думаю, Илича скоро не будет в «Пари НН». Вообще не понятно, как он туда попал. Там вроде бы футбольное руководство, губернатор, который любит футбол. Наверное, скоро его там не будет», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что нижегородский коллектив стартовал в новом сезоне РПЛ с двух домашних поражений. В первом туре подопечные Илича проиграли казанскому «Рубину» со счетом 2:4, а во втором уступили московскому ЦСКА – 0:3. В следующем туре «Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала.

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