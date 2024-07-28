Алдонин оценил старт ЦСКА в новом сезоне РПЛ

Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал гостевую победу «армейцев» над «Пари НН» в рамках второго тура чемпионата России. Столичный клуб выиграл со счетом 3:0.
«О чемпионских амбициях говорить рано, матчей с прямыми конкурентами не было. То, что сыграли два матча на ноль, это неплохой показатель надежности, плюс неплохо проявили себя в атаке», - передает слова Алдонина Metaratings.ru.
Напомним, что в стартовом туре Российской премьер-лиги ЦСКА на выезде расписал ничью с «Ростовом» (0:0). После двух матчей московский клуб занимает третье место в турнирной таблице.
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