Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Динамо» Махачкала

«Краснодар» на домашнем стадионе примет махачкалинское «Динамо» во втором туре Российской премьер-лиги. Своим мнением по этой встрече поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«3:0. «Краснодар» будет явным фаворитом. В состав должны вернуться игроки, выступавшие на Кубке Америки. В матче с «Ахматом» команда смотрелась намного лучше, чем в игре с «Зенитом» за Суперкубок», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится на домашнем стадионе «быков» в воскресенье, 28 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.