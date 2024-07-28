Бубнов сделал прогноз на матч «Оренбург» - «Ахмат»

Во втором туре Российской премьер-лиги «Оренбург» на домашнем стадионе принимал грозненский «Ахмат». Об этом матче высказался бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«2:1. «Ахмат» оставил хорошее впечатление по итогам встречи с «Краснодаром», но «Оренбург» сыграл здорово против «Спартака». Оренбуржцы фантастически готовы к началу чемпионата», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Оренбурге сегодня, 28 июля, начало запланировано в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.