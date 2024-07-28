Аршавин оценил связку «Зенита» Глушенков - Вендел

«Хорошо, что Глушенкова приняли как своего. Связка Вендел - Глушенков выглядит поинтереснее, чем Вендел - Клаудиньо. Здесь она вертикальная, а в прошлом сезоне было поперёк‑назад», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».