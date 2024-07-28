Аршавин оценил связку «Зенита» Глушенков - Вендел

Экс-футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о связке полузащитников петербургского «Зенита» Максим Глушенков – Маркус Вендел.
«Хорошо, что Глушенкова приняли как своего. Связка Вендел - Глушенков выглядит поинтереснее, чем Вендел - Клаудиньо. Здесь она вертикальная, а в прошлом сезоне было поперёк‑назад», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Зенит» ударно стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака на выезде разгромили самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин» с одинаковым счетом 4:0.
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