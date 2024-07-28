Тренер «Акрона»: «Историческая победа для всего Тольятти»

Наставник тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал гостевую победу над воронежским «Факелом» в рамках второго тура чемпионата России. Новичок РПЛ выиграл на выезде со счетом 2:0.
«Я благодарен футболистам за великолепную работу, за то, что они проявили характер и играли в хороший футбол. Сегодня этот футбол воплотился в победу. Это историческая победа для всего Тольятти», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги «Акрон» потерпел гостевое поражение от московского «Локомотива» со счетом 2:3. После двух туров на счету команды три балла.
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