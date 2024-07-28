Аршавин оценил шансы «Динамо» в чемпионской гонке

«Мне кажется, «Динамо» удержится в гонке за победу в РПЛ. У них хороший состав. Кто‑то на Олимпиаде, у кого‑то травмы, но даже с таким составом они показывают хороший футбол», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».