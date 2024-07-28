Аршавин оценил шансы «Динамо» в чемпионской гонке

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах московского «Динамо» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Мне кажется, «Динамо» удержится в гонке за победу в РПЛ. У них хороший состав. Кто‑то на Олимпиаде, у кого‑то травмы, но даже с таким составом они показывают хороший футбол», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что в первом туре «Динамо» победило воронежский «Факел» со счетом 3:1, а во втором с аналогичным счетом разобралось со столичным «Локомотивом» (3:1). В рамках третьего тура «бело-голубые» на выезде встретятся с тольяттинским «Акроном».
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