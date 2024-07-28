«Химки» – «Спартак»: Возможные стартовые составы от Станковича и Артиги

Во втором туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет на близком выезде с «Химками». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы команд на этот матч.

«Химки»: Обухов, Ориньо, Терехов, Анджелкович, Филин, Голубович, Мирзов, Вера, Хосонов, Заболотный, Руденко.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Бабич, Чернов, Денисов, Литвинов, Зобнин, Медина, Барко, Угальде, Бонгонда.

Нападающий Александр Соболев не должен сыграть с «Химками», так как отстранён от тренировок с основной командой. Рискнём предположить, что делать разницу выйдет в старте новичок «красно-белых» Эсекьель Барко.

В первом туре команды на двоих набрали одно очко. «Спартак» неудачно погостил в Оренбурге, где одноимённая местная команда обыграла его 2:0, а «Химки» дома лишь отыгрались против махачкалинского «Динамо» (1:1).

Матч «Химки» – «Спартак» состоится сегодня, 28 июля, в 15 часов. Место проведения встречи – «Арена Химки». За ходом игры можно будет следить в текстовой трансляции на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов