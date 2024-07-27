Борис Игнатьев — о Чалове в ПАОКе: «Это не движение вверх»

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о возможном отъезде форварда ЦСКА Фёдора Чалова в ПАОК.

Как считает эксперт, переход в ПАОК не поможет Чалову сделать серьезный шаг вперед.

«У него есть стремление перейти в греческий чемпионат из орденоносного клуба с большими традициями. Но это никак не движение вверх по лестнице», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Ранее сообщалось, что 26-летний Чалов взял паузу в переговорах с ПАОКом. Стоит отметить, что форвард принял участие в минувшем матче второго тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

Ожидается, что на продаже Чалова ЦСКА заработает три миллиона евро.