Смородская заявила, что у «Локомотива» нет состава и тренера

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась после поражения «красно-зелёных» в дерби с «Динамо».

Игра второго тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:1 в пользу «бело-голубых».

«Я не верю в «Локомотив»! У него нет ни состава, ни тренера, ни идей. Ни за что он не будет биться», — заявила Смородская «Спорт-Экспрессу».

Функционер добавила, что «Локомотив» взял курс на выращивание и продажу футболистов, чтобы быть в середине таблицы.

После двух туров в копилке «железнодорожников» три очка. Следующим соперником команды Михаила Галактионова в рамках РПЛ станет «Ахмат».