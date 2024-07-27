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Тедеев: «Имеем преимущество уже на протяжении 180 и более минут, довольно ощутимое»

27 Июля 2024 • 22:51 Комментировать
Факел
0:2
Акрон

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Мне кажется, что вы слишком спокойны для такого события. Что у вас сейчас внутри?

- Я безумно благодарен футболистам за великолепную работу, за то, что они проявили характер, за то, что они играли в хороший футбол. Сегодня этот футбол воплотился в победу. Это самое главное, потому что нам немного не хватило в игре с «Локомотивом». И там мы забили два мяча на выезде, и сейчас мы забиваем два мяча на выезде. Я думаю, что это здорово. Сегодня мы сыграли на ноль, потому что сделали кое-какие выводы после того матча. Мы, в принципе, имеем преимущество уже на протяжении 180 и более минут, довольно ощутимое, создаем моменты, но сегодня все реализовалось в голы, это да. Это, безусловно, историческая победа для всего Тольятти, для всей области. Я надеюсь, мы будем двигаться только вперед. Я безумно благодарен болельщиков, которые нас сегодня поддерживали, я благодарен городу Воронеж, потому что эта историческая победа состоялась здесь, где было очень много людей, и была чисто футбольная хорошая правильная атмосфера. Нам было очень приятно сегодня здесь играть.

- Но все-таки этот матч разделился на две части: до удаления и после. По-вашему, насколько удаление Маркова повлияло сегодня на ход игры?

- И до удаления мы создали достаточно эпизодов для того, чтобы забить мяч. Мы были близки к голу. То, что случилось это удаление, это же тоже определенная закономерность, связанная с тем, что мы везде были быстрее, соперник, возможно, не успевал и от этого фолил часто. Один из этих моментов закончился фолом, это же часть игры. Мы на это обращали внимание, что надо контрпрессинговать и в момент потери мяча быстро ориентироваться на оборону и потом тут же уходить в атаку. Вот как раз эти эпизоды были с этим связаны, и первая ситуация, и вторая. Если в первой пересмотрели и отменили красную карточку, то во второй ситуации мы оказались чуток быстрее, поэтому добились такого результата, что команда осталась вдесятером. После мы старались играть в свой футбол. Мы ни от чего не отходили, просто воспользовались какими-то определенными зонами, договорились с футболистами, они всё хорошо восприняли. Слава богу, что сегодня господь был с нами и нам помог.

- Солтмурад Бакаев во втором матче делает результативные действия. Он в интервью признался, что особый подход у вас к нему. В чем этот подход заключается?

- Это, наверное, лучше у Солтмурада спросить. Особый подход у меня, у тренера? Он обычный. Просто надо общаться, помогать футболисту, когда ему особенно сложно.

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Евро-Футбол.Ру,
Акрон Заур Тедеев

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