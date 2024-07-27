Мор: «На данный момент конкурентов у «Зенита» нет»

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о форме «Зенита» на старте сезона.

Эксперт считает, что сейчас «Зенит» является фаворитом чемпионата России, но тяжело держать ту форму, которую они набрали в начале сезона.

— На данный момент конкурентов у «Зенита» нет. Но тяжело играть в таком ритме весь сезон, — заявил Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в первом туре РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (4:0), а во втором матче с таким же счетом одолел «Рубин».

Следующим соперником «сине-бело-голубых» в чемпионате России станет «Ростов». Игра между командами пройдет 3 августа.