Черевченко: «Мы и до удаления Маркова не хорошо выглядели»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Понятно, что этот матч разделился на до удаления Маркова и после. До удаления Евгения Маркова работал ли ваш план на игру?

- Раз мы проиграли, он не работал и до удаления Маркова и после удаления.

- То есть, то, что произошло удаление Маркова, - недоработка по тому, что вы хотели видеть на поле?

- Это все вместе, так получается. Мы и в начале игры не хорошо выглядели.

- В чем причина? По горячим следам вы можете сразу понять?

- По горячим следам не могу. Вроде все готовились, у всех настроение было, все хотели выйти на футбольное поле.

- Если сравнивать этот матч по содержанию с игрой с «Динамо», есть положительная динамика? Это уже не то, что вы видели с «Динамо»?

- Это тоже разные вещи. Там «Динамо» играло вдесятером, а здесь мы играли вдесятером.

- Что вы говорили в перерыве? Потому что казалось, что во втором тайме главное для «Факела» было не пропустить. На что была ставка во вторые 45 минут?

- Строго сыграть в обороне, все знают, что минус один игрок - это уже игра другая становится.

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- Можно ли было изменить эту игру после первого пропущенного гола?

- В этой жизни всё можно.

- Почему не получилось?

- Потому что не получилось…