Солтмурад Бакаев: «То, как тренеры и партнёры со мной работают, достойно отдельного уважения»

Лучший футболист встречи «Факел» - «Акрон» Солтмурад Бакаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Два матча в Премьер-лиге за «Акрон» - два забитых мяча и голевая передача. Вы нашли свою команду?

- Надеюсь, что так. Это работа тренерского штаба в первую очередь и моих партнеров. Я им очень сильно благодарен за ту поддержку и то доверие. То, как они со мной работают, достойно отдельного уважения.

- В чем эта особенность работы с вами?

- В первую очередь это то, что в меня верят, поддерживают. Для меня это, наверное, самое важное, что может быть, когда люди что на футбольном поле, что на бровке, я чувствую их поддержку, потому что они в меня верят и ждут от меня тех действий, которые я умею делать.

- Этот матч разделился на две части, до удаления и после. После того, как «Факел» остался в меньшинстве, кажется, что «Акрон» сначала настигли сложности с созданием моментов. Как вы с поля ощущали эту ситуацию?

- Я так не почувствовал. У них были обычные забросы, к которым мы были готовы. Я ничего не почувствовал. Мы играли в свою игру. Как по мне, мы доминировали.

- После того, как «Акрон» повел со счетом 1:0, показалось с бровки, что вы стали больше переживать за результат и думать об обороне, чем об атаке. Так ли это?

- Нет. Мы думали о том, как спокойно довести игру и попытаться создать еще моменты, чтобы улучшить результат. Мы не думали о защите счета, точно нет.

- Гол плюс пас, гол во втором матче. Что дальше?

- Продолжать и продолжать. Самое главное, чтобы команда выигрывала. Для меня лично не сильно важны результативные действия. Главное, чтобы команда выигрывала. Забью я или нет, это, конечно, приятно, но главное - три очка, это самое главное.

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- У вас есть какой-то личный план, что в этом чемпионате вы должны набрать 10 результативных баллов, забить 20 мячей?

- У меня есть личный план - в каждой игре приносить пользу команде голевыми действиями либо черновой работой, либо еще как-то помогать команде.