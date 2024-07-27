Вендел: «Буду работать ещё упорнее и с большей концентрацией»

Бразильский легионер «Зенита» Вендел поведал о своей текущей форме.

Футболист в этом сезоне провёл за клуб с берегов Невы три матча (два в РПЛ и один за Суперкубок России) и сделал пять ассистов на партнёров.

- Со мной такое впервые. Это большая радость для меня, и хочется только продолжать помогать команде и соответствовать уровню. Буду работать ещё упорнее и с большей концентрацией, чтобы прибавить во всех статистических компонентах, - сказал Вендел в интервью пресс-службе «Зенита».

Ранее ходило много новостей о том, что в услугах 26-летнего бразильца заинтересован «Галатасарай», который несколько раз улучшал своё предложение по трансферу игрока, однако клубы не смогли договориться.