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Мор сделал прогноз на матч «Химки» - «Спартак»

27 Июля 2024 • 22:29 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
Через 15 ч. 14 мин.

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче чемпионата России между «красно-белыми» и «Химками».

Эксперт признался, что в первом туре «Спартак» его разочаровал, а «Химки», наоборот, удивили с положительной стороны.

«В исход я здесь лезть не буду, но думаю, что игра будет голевая. Поэтому мой прогноз — обе команды забьют», — приводит слова Мора «Рейтинг Букмекеров».

Встреча второго тура Российской премьер-лиги «Химки» - «Спартак» пройдет завтра, 28 июля. Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.

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