Появилась информация о будущем Саши Илича на посту главного тренера «Пари НН».

После двух сыгранных туров нового сезона Российской премьер-лиги нижегородцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице, не сумев набрать ни одного очка.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», если в ближайших турах Илич не сможет исправить ситуацию, то руководство «Пари НН» поднимет вопрос об увольнении 46-летнего специалиста.

В третьем туре чемпионата России «Пари НН» встретится в гостях с махачкалинским «Динамо». Игра пройдет 4 августа, начало — в 20:30 по московскому времени.