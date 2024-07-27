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Фассон назвал причину большого количества пропущенных мячей на старте сезона эксклюзив

27 Июля 2024 • 22:06 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Локомотив Москва

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему его команда много пропустили в первых двух турах РПЛ.

- Почему «Локомотив» так много пропускает на старте сезона – пять голов в двух матчах?

- Когда команда пропускает, всегда винят защитников, но в такой ситуации нужно спрашивать со всех футболистов. Думаю, основная причина – нехватка концентрации.

- Может это быть связано с перестройкой игры команды связи с уходом из «Локомотива» большого количества футболистов?

- Дело не в этом. Как я сказал, это связано с нехваткой внимания.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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