Защитник «Локомотива» Лукас Фассон в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему его команда много пропустили в первых двух турах РПЛ.

- Почему «Локомотив» так много пропускает на старте сезона – пять голов в двух матчах?

- Когда команда пропускает, всегда винят защитников, но в такой ситуации нужно спрашивать со всех футболистов. Думаю, основная причина – нехватка концентрации.

- Может это быть связано с перестройкой игры команды связи с уходом из «Локомотива» большого количества футболистов?

- Дело не в этом. Как я сказал, это связано с нехваткой внимания.

Елена Григорьевская