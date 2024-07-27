«Акрон» оформил первую в истории победу в РПЛ, одолев «Факел» на его поле

«Факел» и «Акрон» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч второго тура РПЛ состоялся 27 июля на стадионе «Центральный».

Завершали субботний день второго тура РПЛ воронежский «Факел», получивший 1:3 от «Динамо» в первом матче сезона, и тольяттинский «Акрон», уступивший «Локомотиву» со счётом 2:3. По количеству пропущенных мячей можно понять, что оборона сегодняшних соперников позволяет многое. А ещё, что кто-то в этом матче наберёт первые очки. И борьба за них будет нешуточная.

Если вы сомневались, то на второй же минуте обозначил градус борьбы Сергей Божин. Пошёл прямой ногой в борьбу по мячу не попал, зато знатно заехал по колену Палиенко. Главный арбитр тут же показал нарушителю жёлтую карточку, и команды должны были продолжить играть 10 на 11. Но тут Безбородов позвал Буланов посмотреть повтор.

Сложно сказать, сказался ли авторитет арбитра, позвавшего на просмотр, или другие факторы, но Буланов вернулся с отменой своего же решения. Божин получил жёлтую карточку и остался на поле. Хотя фол тянул на красную карточку, которая и была предъявлена ранее. Воронеж оставил при себе 11 футболистов и постепенно инициативу захватил.

Первым полумоментом стал рывок Калинина, в падении замкнувшего штангу после прострела. В створ Игорь не попал. Затем случился уже настоящий момент: Квеквескири закинул на ход Аппаеву, Хызыр корпусом подвинул оппонента, вывалился на рандеву с Волковым и пробил, но вместе с голкипером перебросил и ворота. Инициативность «Факела» вновь вылилась в борьбу на грани фола, и в компенсированное к первому тайму время хозяева всё-таки остались в меньшинстве.

Теперь всё было наоборот. Марков открытыми шипами врезал по ноге Димоски и получил жёлтую карточку. Безбородов снова позвал главного арбитра к монитору, и он снова изменил решение. Вернулся Буланов уже с красной карточкой на перевес – на третьей компенсированной минуте Евгений Марков получил красную карточку. И численным преимуществом дебютант РПЛ воспользовался очень грамотно.

Постепенно «Акрон» наращивал давление, немного измотал оборону «Факела», а на исходе часа игры Тедеев угадал с заменами. Иван Тимошенко появился на поле на 62-й минуте, а на 64-й уже праздновал гол. Лончар с линии штрафной площади пробил что есть силы, Беленов отразил перед собой, а вышеупомянутый Тимошенко уже занёс мяч в сетку – 0:1.

А в последней трети матча «Акрон» ещё раз совершил рывок и соперника добил. Сначала Данилкин не смог сполна воспользоваться кросс слева, пробив мимо створа. Но уже в следующей атаке Солтмурад Бакаев сотворил красоту: сместился с левого края и смачно зарядил в дальний угол по идеальной траектории – 0:2. Есть первая в истории «Акрона» победа в РПЛ!

Историческое событие омрачило день «Факелу», воронежцы проиграли второй матч подряд.