Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Акрон» оформил первую в истории победу в РПЛ, одолев «Факел» на его поле

27 Июля 2024 • 21:59 Комментировать
Факел
0:2
Акрон
окончен

«Факел» и «Акрон» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч второго тура РПЛ состоялся 27 июля на стадионе «Центральный».

Протокол игры  
Факел0:2Акрон
  65'Тимошенко Иван (0:1)
  77'Бакаев Солтмурад (0:2)
Беленов АлександрСеле Табо 67' (Мертенс Дилан ( 67'  79') Божин Сергей  6'Аппаев Хызыр 67' (Ильин Владимир ( 67') Мастерной Владислав 67' (Брахими Мохамед ( 67') Марков Евгений  45'Квеквескири ИраклийКалинин ИгорьГиоргобиани Николай 46' (Якимов Вячеслав ( 46'  57') Юрганов ИгорьСенхаджи Раян
Запасные: Гудиев ВиталийЧеров ВасилийДзиов МаксБагамаев АбдулаЩетинин МихаилАльшин ИльнурМоцпан НикитаБагателия Лука
Волков СергейДжурасович Алекса 74' (Москвичёв Владимир ( 74') Димоски Боян  22'Данилин КириллБакаев СолтмурадЛончар СтефанГрибов Сергей  48' 62' (Тимошенко Иван ( 62') Эсковаль РодригоСавичев КонстантинПауло Витор IIIПалиенко Максим 62' (Кузьмин Максим ( 62')
Запасные: Баранок НикитаПестряков ДмитрийБолдырев МаксимБокоев МаратНагаев ДмитрийЭсанов ШерзодДмитриев АрсенийВасютин АлександрБардыбахин Вячеслав
27 июля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

Завершали субботний день второго тура РПЛ воронежский «Факел», получивший 1:3 от «Динамо» в первом матче сезона, и тольяттинский «Акрон», уступивший «Локомотиву» со счётом 2:3. По количеству пропущенных мячей можно понять, что оборона сегодняшних соперников позволяет многое. А ещё, что кто-то в этом матче наберёт первые очки. И борьба за них будет нешуточная.

Если вы сомневались, то на второй же минуте обозначил градус борьбы Сергей Божин. Пошёл прямой ногой в борьбу по мячу не попал, зато знатно заехал по колену Палиенко. Главный арбитр тут же показал нарушителю жёлтую карточку, и команды должны были продолжить играть 10 на 11. Но тут Безбородов позвал Буланов посмотреть повтор.

Сложно сказать, сказался ли авторитет арбитра, позвавшего на просмотр, или другие факторы, но Буланов вернулся с отменой своего же решения. Божин получил жёлтую карточку и остался на поле. Хотя фол тянул на красную карточку, которая и была предъявлена ранее. Воронеж оставил при себе 11 футболистов и постепенно инициативу захватил.

Первым полумоментом стал рывок Калинина, в падении замкнувшего штангу после прострела. В створ Игорь не попал. Затем случился уже настоящий момент: Квеквескири закинул на ход Аппаеву, Хызыр корпусом подвинул оппонента, вывалился на рандеву с Волковым и пробил, но вместе с голкипером перебросил и ворота. Инициативность «Факела» вновь вылилась в борьбу на грани фола, и в компенсированное к первому тайму время хозяева всё-таки остались в меньшинстве.

Теперь всё было наоборот. Марков открытыми шипами врезал по ноге Димоски и получил жёлтую карточку. Безбородов снова позвал главного арбитра к монитору, и он снова изменил решение. Вернулся Буланов уже с красной карточкой на перевес – на третьей компенсированной минуте Евгений Марков получил красную карточку. И численным преимуществом дебютант РПЛ воспользовался очень грамотно.

Постепенно «Акрон» наращивал давление, немного измотал оборону «Факела», а на исходе часа игры Тедеев угадал с заменами. Иван Тимошенко появился на поле на 62-й минуте, а на 64-й уже праздновал гол. Лончар с линии штрафной площади пробил что есть силы, Беленов отразил перед собой, а вышеупомянутый Тимошенко уже занёс мяч в сетку – 0:1.

А в последней трети матча «Акрон» ещё раз совершил рывок и соперника добил. Сначала Данилкин не смог сполна воспользоваться кросс слева, пробив мимо створа. Но уже в следующей атаке Солтмурад Бакаев сотворил красоту: сместился с левого края и смачно зарядил в дальний угол по идеальной траектории – 0:2. Есть первая в истории «Акрона» победа в РПЛ!

Историческое событие омрачило день «Факелу», воронежцы проиграли второй матч подряд.

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Факел Акрон

Новости по матчу

Сегодня, 27 Июля
21:34
Первый гол на новом стадионе «Факела» забил «Акрон»
20:01
Тедеев: «Могу только пожелать огромной удачи Эльдарушеву»
19:51
Черевченко: «Хочу болельщиков поздравить с открытием нового стадиона, футболисты будут делать всё, чтобы их порадовать»
19:30
«Факел» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
19:09
«Факел» и «Акрон» определились со стартовыми составами
13:37
Игрок «Факела» Калинин: «Уверен, что Черевченко с нами на долгие годы»
09:42
Черов: «Между Черевченко и Ташуевым глобальные отличия»
09:35
«Факел» – «Акрон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
02:22
Факел - Акрон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Июля
01:16
Актуальная ставка и прогноз на матч Факел — Акрон чемпионата России — 27 июля 2024
25 Июля
17:37
«Факел» продал все абонементы на домашние матчи
24 Июля
16:40
Ставка и прогноз на матч Факел – Акрон чемпионата России – 27 июля 2024
10:37
Ставка и прогноз на точный счёт матча Факел — Акрон РПЛ — 27 июля 2024
23 Июля
17:23
Брызгалов высказался о судебном деле Промеса
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Арсенал» близок к рекордной продаже «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в новом статусе «Реал» принял решение по Рюдигеру Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Ливерпуль» может сорвать громкий трансфер «Реала» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Спортивные новости
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
3
3.65 3.55 2.03
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Зенит Зенит
0
4
5.80 4.10 1.57
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
3
1
2.15 3.85 3.10
Видео
Окончен
Факел Факел
Акрон Акрон
0
2
2.06 3.35 3.75
Видео
28.07.24 в 15:00
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
3.65 3.70 1.99
Видео
28.07.24 в 17:30
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2.33 3.60 2.95
Видео
28.07.24 в 20:00
Краснодар Краснодар
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.34 5.20 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июля
22:06 · Россия. Премьер-лига
Фассон назвал причину большого количества пропущенных мячей на старте сезона эксклюзив
21:53 · Россия. Премьер-лига
Бителло назвал старт нынешнего чемпионата лучшим в своей карьере эксклюзив
21:50 · Россия. Премьер-лига
Кутицкий рассказал о чемпионской гонке эксклюзив
21:48 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб нацелился на защитника «Зенита» слухи
21:47 · Россия. Премьер-лига
Вендел ответил, почему Глушенков все голы забивает с его передач
21:44 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» во второй раз испортил праздник в Воронеже
21:41 · Россия. Премьер-лига
Караваев — о разгроме «Рубина»: «Счёт закономерен»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Караваев ответил, почему «Зенит» так много забивает
21:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» остановил победную серию «Урала»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Первый гол на новом стадионе «Факела» забил «Акрон»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Масалитин – о победе ЦСКА: «Понравился только счёт на табло»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Вендел: «Рубин» — очень хорошая команда»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Вендел: «Зенит» выдал лучший старт сезона на моей памяти
21:09 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «У «Динамо» заметны большие изменения, но «Локомотив» этот шанс не использовал»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Грулёв: «Сколько тренер посчитал нужным, столько я и сыграл»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Детский сад какой-то, так нельзя»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Очень рад, что молодые парни смогли участвовать в такой игре»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Карраскаль вернётся в расположение «Динамо»
20:41 · Россия. Премьер-лига
В «Росарио Сентраль» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Сандесу
20:38 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Пиняев и Воробьёв могут любую защиту могут раскатать»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» назвал журналиста дурачком после поражения в дерби
20:32 · Россия. Премьер-лига
Фассон заявил, что «Локомотиву» не хватает Дзюбы и Глушенкова
20:30 · Россия. Премьер-лига
Майсторович: «Реализовали свои моменты в отличие от соперника, поэтому победили»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Кечинов не понимает, зачем «Спартак» подписал Довбню
20:25 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Конечно, все будут «умирать» против нас, потому что это самый важный матч для всех клубов» 1
Все новости
Рекомендуем