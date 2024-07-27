Бителло назвал старт нынешнего чемпионата лучшим в своей карьере

Полузащитник «Динамо» Бителло в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после победы над «Локомотивом» в матче 2-го тура РПЛ оценил старт сезона.

- Можно ли нынешний старт сезона назвать лучшим в вашей карьере, учитывая, что вы отдали четыре голевые передачи в двух матчах?

- Я считаю, можно. Я второй сезон нахожусь в «Динамо» и за два матча имею такие показатели. Рад, что наша команда сегодня победила, а мне удалось набрать очередные результативные действия.

- Складывается впечатление, что нынешнее «Динамо» сильнее прошлогоднего. Вы как считаете?

- Сложно сказать, но в прошлом чемпионате нам чуть-чуть не хватило, и в итоге мы заняли третье место. Может быть, сейчас мы лучше готовы. Команда хорошо поработала на сборах, и мы все стараемся.

- Насколько непросто начинать сезон в таком экспериментальном составе?

- У нас не может быть никаких оправданий. Несмотря на то, что некоторых футболистов не хватает, мы все равно серьезно готовимся к каждому матчу. Тренер все делает, чтобы те ребята, кто сейчас находится в команде, работали на максимуме. Надеемся, что остальные ребята скоро вернутся и помогут нам в следующих матчах.

Елена Григорьевская