Кутицкий рассказал о чемпионской гонке

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после победы над «Локомотивом» в матче 2-го тура РПЛ оценил старт сезона.

- «Динамо» играло с «Локомотивом» в экспериментальном составе. Тренерский штаб дал шанс молодым ребятам. Как считаете, вы воспользовались своим шансом?

- Да, конечно. Мы же победили. Это было первое дерби в сезоне, и нам выпал шанс в нем сыграть. Мы проявили свои лучшие качества. Надеюсь, тренерский штаб остался нами доволен.

- Это правда, что Личка пригрозил молодым футболистам отправкой во вторую команду, если плохо себя проявите?

- Думаю, это была шутка. Он так сказал для мотивации. У нас все отлично. Мы начали чемпионат с двух побед, и это придает нам большую уверенность в своих силах. Особенно молодым ребятам. Нам сегодня было непросто в определенные моменты, но мы вместе оборонялись и атаковали. Плюс реализовали свои шансы забить.

- Со стороны кажется, что «Динамо» не нуждается в усилении. Даже ведущих игроков есть кем заменить в их отсутствие. Вы согласны?

- У нас хорошая команда, качественные футболисты. Скоро приедут остальные ребята, и будем работать все вместе.

- Как оцените старт сезона?

- Прекрасно. Есть две победы. Затем будет кубковая встреча со «Спартаком», принципиальным соперником. Мы будем играть дома, при своих болельщиках и постараемся победить.

- «Динамо» в чемпионской гонке?

- В любом случае мы всегда в чемпионской гонке.

Реклама

Елена Григорьевская