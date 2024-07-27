Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан, выступающий на правах аренды за «Интернасьонал», может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Как сообщает Milliyet, 20-летний Ренан — приоритетная цель турецкого клуба на позицию центрального защитника. При этом источник отмечает, что сам бразилец хочет вернуться в Европу.

Ранее появилась информация, что «Интер» хотел приобрести Ренана, но отказался платить «Зениту» запрашиваемые 20 миллионов евро.

Действующий контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в девять миллионов евро.