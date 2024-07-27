Вендел ответил, почему Глушенков все голы забивает с его передач

Вендел, полузащитник «сине-бело-голубых», ответил, почему новичок команды Максим Глушенков все свои голы за «Зенит» забивает с его ассистов.

- Всё дело в том, что Максим отлично двигается и всегда оказывается в нужном месте. Думаю, он счастлив, я счастлив, и пусть так будет весь сезон! Вот и всё. Хочу ассистировать, забивать и помогать команде ещё чаще, ведь так лучше для всех, - передаёт слова игрока пресс-служба клуба с берегов Невы.

«Зенит» в субботу разгромил «Рубин», забив четыре безответных мяча. Глушенков отметился одним забитым мячом, голевой пас ему отдал бразилец.

Отметим, что «Зенит» в двух первых турах забил соперникам по четыре мяча – в первой игре сезона пострадали «Крылья Советов» (0:4).

Глушенков пополнил состав «Зенита» этим летом, его предыдущим клубом был «Локомотив». За петербургский клуб он провёл три игры (две в РПЛ и одна – матч за Суперкубок России) и забил пять голов – все с передач Вендела.