«Акрон» во второй раз испортил праздник в Воронеже

«Факел» рискует проиграть в домашнем матче второго тура Премьер-лиги с «Акроном». Коллектив из Воронежа сегодня открывает новый стадион, но пока расстраивает своих болельщиков. На 65-й минуте Иван Тимошенко вывел вперед команду гостей, а на 76-й отличился уже Солтмурад Бакаев. Игрок «Акрона» на левом краю штрафной продвинулся к центру и пробил метров с восьми, мяч рикошетом от оппонента по дуге опустился в дальней части ворот.

0:2, «Акрон» близок к первой в своей истории победе в рамках Премьер-лиги. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.