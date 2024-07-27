Караваев — о разгроме «Рубина»: «Счёт закономерен»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал крупную победу над казанским «Рубином».

Матч второго тура чемпионата России завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

— Считаю, счет закономерен. Да, в первые полчаса матча может не все получалось и складывалось, но удалось забить. После этого стало полегче, — приводит слова Караваева «Матч ТВ».

За два матча «Зенит» набрал шесть очков и забил восемь мячей, не пропустив при этом ни разу. После таких результатов «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги.

3 августа «Зенит» примет «Ростов» в рамках третьего тура, начало — в 17:30 по мск.