Караваев ответил, почему «Зенит» так много забивает

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о высокой результативности команды на старте нового сезона.

За три матча «Зенит» забил 12 голов — по четыре в каждой встрече.

«Главная причина такой результативности? В первую очередь, это реализация моментов», — заявил Караваев «Матч ТВ».

В текущем сезоне защитник появился на поле в трех играх с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

После двух туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Ростов». Матч пройдет 3 августа, начало — в 17:30 по мск.