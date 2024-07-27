Караваев ответил, почему «Зенит» так много забивает

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о высокой результативности команды на старте нового сезона.
За три матча «Зенит» забил 12 голов — по четыре в каждой встрече.
«Главная причина такой результативности? В первую очередь, это реализация моментов», — заявил Караваев «Матч ТВ».
В текущем сезоне защитник появился на поле в трех играх с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.
После двух туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Ростов». Матч пройдет 3 августа, начало — в 17:30 по мск.
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