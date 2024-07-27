Масалитин – о победе ЦСКА: «Понравился только счёт на табло»

Валерий Масалитин, ветеран «армейцев», высказался о победе столичной команды над «Пари НН».

Напомним, встреча прошла в Нижнем Новгороде в субботу, 27 июля и завершилась разгромной победой ЦСКА – 3:0.

- Понравился только счёт на табло. А по игре ЦСКА пока одни вопросы. Команда раскрепостилась только после третьего гола. Начала держать мяч, стали получаться какие-то комбинации. А в остальном всё было очень натужно. С организацией игры были проблемы и в первом тайме, особенно впереди, - передаёт слова ветерана ЦСКА Vprognoze.ru.

Напомним, в активе ЦСКА на данный момент четыре балла. В первом туре подопечные Марко Николича в гостях поделили очки с «Ростовом» (0:0). В следующем туре «армейцы» дома примут «Оренбург», игра назначена на 4 августа, а старт матча запланирован на 15:30 по мск.