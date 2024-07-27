Вендел: «Рубин» — очень хорошая команда»

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел прокомментировал крупную победу над «Рубином».

Игра второго тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 4:0 в пользу санкт-петербургской команды. Вендел провел на поле все 90 минут и записал на свой счет два ассиста.

«Рубин» — очень хорошая команда, они компактно обороняются. Первые 30 минут им удавалось накрывать нас в защите, но затем мы открыли счет, игра изменилась», — сказал Вендел «Матч ТВ».

Хавбек отметил, что после этого игра стала раскрываться, что позволило «Зениту» создать ряд моментов и забить свои мячи.

После двух туров подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков.