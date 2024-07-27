Вендел: «Зенит» выдал лучший старт сезона на моей памяти

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел оценил старт команды в новом сезоне.

Во всех трех матчах текущей кампании «сине-бело-голубые» забили по четыре мяча.

«Я думаю, это не только лучший старт «Зенита» в сезоне, но и лучшая демонстрация командной игры на моей памяти. Три матча — три победы, четыре мяча в каждой игре», — приводит слова Вендела «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего бразильца три выхода на поле, один забитый мяч и шесть результативных передач.

30 июля «Зенит» примет «Факел» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Начало поединка запланировано на 21:00 по мск.