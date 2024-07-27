Хомуха: «У «Динамо» заметны большие изменения, но «Локомотив» этот шанс не использовал»

Дмитрий Хомуха, экс-игрок ряда российских команд, высказался о матче между «Динамо» и «Локомотивом».

Напомним, столичное дерби прошло в субботу, сильнее оказались «бело-голубые», победив со счётом 3:1.

- Достаточно уверенная победа «Динамо». При этом, если бы «Локомотив» реализовал свои моменты, то мог бы не проиграть.

По организации игры у динамовцев заметны довольно большие изменения. «Железнодорожники» должны были использовать этот шанс, но, к сожалению, не сумели, - передаёт слова Хомухи Vprognoze.ru.

Отметим, что динамовцы на старте сезоне одержали две победы в двух поединках – ранее «бело-голубые» со счётом 3:1 переиграли «Факел». «Локомотив» же в первом туре победил «Акрон» со счётом 3:2.

В следующем туре РПЛ «бело-голубые» сыграют с «Акроном», а «железнодорожники» - с «Ахматом». Матчи пройдут 3-го августа и 4-го соответственно.