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Агент Роши опроверг информацию о договорённости с ЦСКА эксклюзив

27 Июля 2024 • 21:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
04.08 15:30

Эмануэль Мело, агент защитника ЦСКА Виллиан Роши, в эксклюзивном комментарии сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем игрока.

Ранее сообщалось, что стороны серьезно продвинулись в вопросе согласования нового контракта.

«Нет, у нас нет соглашения по продлению контракта, мы ведем переговоры. Есть пара нюансов, которые надо решить и тогда можно будет говорить о соглашении», — сказал агент.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в двух играх чемпионата России и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий контракт Роши с ЦСКА рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша Эмануэль Мело ещё теги

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