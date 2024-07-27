Эмануэль Мело, агент защитника ЦСКА Виллиан Роши, в эксклюзивном комментарии сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем игрока.

Ранее сообщалось, что стороны серьезно продвинулись в вопросе согласования нового контракта.

«Нет, у нас нет соглашения по продлению контракта, мы ведем переговоры. Есть пара нюансов, которые надо решить и тогда можно будет говорить о соглашении», — сказал агент.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в двух играх чемпионата России и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий контракт Роши с ЦСКА рассчитан до середины следующего года.