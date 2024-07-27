Грулёв: «Сколько тренер посчитал нужным, столько я и сыграл»

Вячеслав Грулёв, игрок «Динамо», ответил на вопрос о своём игровом времени в столичной команде.

Форвард «бело-голубых» отметил, что не обсуждал с наставником команды этот вопрос.

- Конкуренция как и в том сезоне, сказать особо нечего. Стараюсь себя проявлять. Сколько тренер посчитал нужным, столько и сыграл. Обсуждал ли с Личкой игровое время? Мы не должны это обсуждать, это тренерское решение. Сколько посчитает нужным, столько и буду играть, - передаёт слова игрока Sport24.

Напомним, что «Динамо» с двух побед стартовало в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. В первом туре «бело-голубые» обыграли «Факел» со счётом 3:1, а во втором – «Локомотив» с таким же счётом. Следующим соперником динамовцев станет «Акрон», игра состоится 3 августа и начнётся в 15:00 по мск.