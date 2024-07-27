Галактионов: «Детский сад какой-то, так нельзя»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Мы помним все шансы Сарвели в этом матче, его перекладину и штангу Самошникова. Можно сказать, похоже на то, что не повезло. Только ли в этом дело?

- Да нет, конечно. Понятно, что реализация своих моментов, а у нас их было много. Наверное, по созданным моментам мы были ближе к тому, чтобы выйти вперед. Но так нельзя, мы пропускаем на стандарте очень легко. Сейчас очень серьезно поговорили в раздевалке. Детский сад какой-то, так нельзя. Очень легко пропускаем мяч, имея фактически полное преимущество во втором тайме. Конечно, так нельзя отдавать инициативу.

- Почему при 1:2 в концовке не удалось переломить? Сказывается ли это на скамейке в концовке матча?

- Человек нужен, который забьет. Воробьёв есть, но у Тимура шансов сегодня было не так много. Пока силы были, Воробьёв хорошо выглядел, а потом чуть подустал, но мы не стали его менять в надежде на то, что все-таки момент у него будет.

- Что понравилось в игре «Локомотива» сегодня?

- Тяжело сказать. Начало второго тайма было хорошим, мы завладели инициативой и достаточно неплохо наседали на ворота соперника. Нельзя вспомнить ничего до момента с угловым. Поэтому у нас и выход один на один, еще момент, Самошников в штангу попадает, надо забивать такие моменты. Но в таких матчах кто более удачливее оказался, кто более мастеровитее, тот и победил.