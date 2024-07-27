Личка: «Очень рад, что молодые парни смогли участвовать в такой игре»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Майсторович забил первый гол за команду. Что это для парня? По эмоциям он как будто летает сейчас.

- Я думаю, для него сейчас рай, потому что после травмы ждал свой шанс, хорошо провел подготовку. У него вообще нет никаких проблем, колено не болит, он здоров, чувствует себя на 100%. Он все матчи провел на хорошем уровне. Сегодня его гол на 2:1 - это был для команды такой подарок в сложный момент. Он спасал тоже в тот момент команду. Он достаточно агрессивный, не боится вступать в борьбу, которую порой другие игроки избегают. Можно сказать, тот гол, откуда он забил, не все захотят туда идти. Я очень рад за него, вы также видели сегодня первую игру Егора Назаренко в сложной для него ситуации. Давление соперника в тот момент. И еще Леон Зайдензаль, который нам помог в борьбе. Также я очень рад, что эти молодые парни смогли участвовать в такой игре. Для нас еще психологически это большой плюс, потому что мы победили.

- На 85-й минуте Нгамалё упал перед вами, получил повреждение. Там была травма, вы ему из бутылки поливали лицо. Он встал и забил третий гол. Вы отрабатывали это на тренировках?

- Да. Каждый день. Нет, я говорил ему, чтобы он вставал и не лежал, что он нужен команде: «Вот тебе чуть-чуть воды, иди бегай».