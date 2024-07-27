Стало известно, когда Карраскаль вернётся в расположение «Динамо»

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль близок к возвращению в московское «Динамо».
Напомним, текущим летом 26-летний футболист участвовал в Кубке Америки, где его команда добралась до финального матча.
— Карраскаль приедет в команду на следующей неделе, — заявил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин порталу «Чемпионат».
После двух сыгранных матчей «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке шесть очков.
31 июля подопечные Марцела Лички сыграют на выезде со «Спартаком» в рамках первого тура группового этапа Кубка России.
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