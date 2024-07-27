В «Росарио Сентраль» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Сандесу

Вице‑президент «Росарио Сентраль» Каролина Кристинциано высказалась о возможном уходе защитника команды Аугустина Сандеса в «Спартак».

Ранее появилась информация, что «красно-белых» проявляют интерес с 23-летнему аргентинцу.

«Интерес «Спартака»? Это не так. Никто из клуба не связывался с нами», — приводит слова Кристинциано Sport24.

В 2024 году Сандес появился на поле в 21 матче с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2026 года. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость Сандеса составляет 1,5 миллиона евро.