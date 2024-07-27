В «Росарио Сентраль» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Сандесу

Вице‑президент «Росарио Сентраль» Каролина Кристинциано высказалась о возможном уходе защитника команды Аугустина Сандеса в «Спартак».
Ранее появилась информация, что «красно-белых» проявляют интерес с 23-летнему аргентинцу.
«Интерес «Спартака»? Это не так. Никто из клуба не связывался с нами», — приводит слова Кристинциано Sport24.
В 2024 году Сандес появился на поле в 21 матче с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2026 года. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость Сандеса составляет 1,5 миллиона евро.
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