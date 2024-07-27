Личка: «Пиняев и Воробьёв могут любую защиту могут раскатать»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Первый тайм казался равным и по цифрам, и по статистике, и по счету. Во втором тайме преимущество «Динамо» очевидно, особенно ближе к концу. Что случилось, что изменилось и пошло в вашу пользу?

- Надо сказать, что сегодня мы неплохо сыграли в первом тайме, потому что я разговаривал целую неделю о двух важных игроках. Это Пиняев и Воробьёв впереди, которые могут любую защиту могут раскатать. Я думаю, они это показали. Были такие ситуации, где наша защита справилась, но были ситуации, когда мы очень легко ошибались. Надо признать, что в начале первого тайма, в первые десять минут нас соперник простил. Сегодня мы победили 3:1, но, честно говоря, мы забили два гола, сделали счет 3:1, и игра уже была закрыта. «Локомотив» уже поехал домой без очков. Правильно и хорошо ребята реагировали, а те 10 минут вынесем за скобки. Пошли играть дальше, я сегодня видел 10-12 бойцов на поле, не всегда технически хорошо играли, были ошибки, но футбол таков - когда соперник тебя простил, и ты имеешь шанс забить - забивай. Футбол - игра голов. Это очень важно, чтобы у нас это получалось.

- Вам повезло сегодня, получается?

- Во втором тайме нам сначала повезло. Потому что Андрей Лунёв спас команду. Вторая ситуация, когда игрок с шести метров от ворот попал в штангу. Он должен был забивать, и в те 10 минут была только одна команда. И это был «Локомотив».