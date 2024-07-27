Защитник «Локомотива» назвал журналиста дурачком после поражения в дерби

Наир Тикнизян, защищающий цвета столичного «Локомотива», после матча второго тура РПЛ с «Динамо» пообщался с одним из журналистов. Видео разговора опубликовал журналист Иван Карпов.

Проходя мимо микст-зоны, один из журналистов крикнул Тикнизяну: «Это дверь в «Спартак». Через несколько секунд защитник «железнодорожников» вернулся и обвинил журналиста в неподобающем поведении.

- Ты тычешь мне сейчас камерой в лицо. Ты думаешь, ты меня выведешь? Веди себя достойно. Ты здесь находишь, уважительно относись к нам, футболистам. Тем более после поражения. Я тебе отвечал много раз, а сейчас ты ведёшь себя как дурачок, - сказал футболист «Локомотива».

Ранее была информация, что «Спартак» рассматривает Тикнизяна как усиление левого фланга защиты.