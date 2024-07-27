Фассон заявил, что «Локомотиву» не хватает Дзюбы и Глушенкова

Бразильский защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался об уходе нападающих Максима Глушенкова и Артёма Дзюбы.

Напомним, текущим летом Глушенков перебрался в «Зенит», а с Дзюбой «железнодорожники» не стали продлевать трудовой договор.

«Глушенкова с Дзюбой не хватает. Но что есть, то есть. Нужно жить и продолжать работу без них», — цитирует Фассона «Чемпионат».

27 июля «Локомотив» проиграл в гостевом матче с «Динамо» со счетом 1:3. После двух туров в копилке «красно-зеленых» три очка.

Следующим соперником «Локомотива» в РПЛ станет «Ахмат». Игра между командами пройдет 4 августа.