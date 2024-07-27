Майсторович: «Реализовали свои моменты в отличие от соперника, поэтому победили»

Лучший футболист встречи «Динамо» - «Локомотив» Милан Майсторович для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Сегодня твой первый гол за основу «Динамо», сегодня твой победный гол в московском дерби и первая награда лучшему игроку. Как у тебя дела?

- Не знаю, что сказать. Это мой первый гол. Я очень счастлив, спасибо всем, кто пришел сегодня посмотреть игру. Мы победили сегодня, моя первая награда лучшему игроку. Спасибо «Динамо», спасибо игрокам, которые сегодня играли за «Динамо».

- Сегодня в первом тайме, кажется, было тяжело. «Локомотив» много атаковал. Как удалось изменить ситуацию, почему в итоге «Динамо» больше атаковало в конце?

- Не знаю. Это жизнь, соперник упустил много шансов, мы тоже упустили, но реализовали свои моменты в отличие от соперника. Поэтому мы сегодня победили.

- Первая награда обычно кому-то посвящается. Девушке, маме, папе, родителям, друзьям. Кому бы ты посвятил эту награду?

- Моей семье, брату Николе.