Кечинов не понимает, зачем «Спартак» подписал Довбню

Валерий Кечинов, экс-игрок «красно-белых», высказался о новом вратаре столичного клуба.

Напомним, «Спартак» на этой неделе сообщил о заключении трудового договора с 37-летним голкипером, последним клубом которого был «Шинник».

- Если честно, я не понимаю, зачем «Спартак» подписал Довбню. Есть Максименко, Селихов и молодые вратари. Я так понимаю, подписание Довбни - решение главного тренера, который просил найти опытного вратаря. Наверное, из всех опытных остался только Довбня, - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Довбня выступал за ярославскую команду с 2023 года.