Семак: «Конечно, все будут «умирать» против нас, потому что это самый важный матч для всех клубов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Хочется сказать, что какой-то сумасшедший старт от «Зенита». Как так получилось? Вроде бы 30 минут мы видели более-менее равную игру, даже у «Рубина» были моменты, а потом что-то вдруг перевернулось.

- Что касается матча, действительно, в первой половине первого тайма было мало игры, было много борьбы, моментов было мало у нас, у «Рубина», голевых моментов вообще не было ни там, ни там. Потом уже стали появляться, стали быстрее играть. Я думаю, очень медленно вкатывались в игру. Нужно было действовать чуть быстрее, чуть прибавили в скорости принятии решений и скорости работы с мячом. Пошли у нас моменты, один, второй, третий. Хороший гол забили, еще моменты стали появляться. Поэтому очень рад, что так сложилось. Еще третий мяч серьезно упростил нам игру. Уже при счете 3:0 «Рубину» уже сложно было отыграться, старались, но мы уже контролировали ход матча, каких-то особенно опасных моментов не появлялось у наших ворот. Смогли еще забить хороший мяч. Пространство было, было куда бежать, поэтому старались выпускать быстрых игроков, чтобы использовать пространство, исходя из счета, который был по ходу матча.

В целом действительно хорошая игра, здесь никому не бывает легко. Сложно ждать, что все команды будут играть вполсилы против нас. Конечно, все будут «умирать», потому что это самый важный матч для всех клубов. Это игра против «Зенита», против чемпиона. Это абсолютно нормально. А нам нужно работать и двигаться дальше. Еще ничего мы не сделали, две игры выиграли - это хорошо. Но счет здесь приятный для нас. Но это те же шесть очков в двух матчах, которые и другие клубы также могут заработать. Вся борьба еще впереди.

- Как вы много не сделали? Три матча на старте, четыре забитых мяча в каждой из игр. Можете поделиться причиной такой удачной игры в атаке на старте сезона?

- Хорошо, остро играем, реализуем моменты, не всегда так будет. Когда-то будет лучше, когда-то хуже получаться, в этом нет ничего сверхъестественного. Приятно, безусловно, забивать много, но главное - победа. А с каким счетом - это уже второй вопрос.

- Очень нравится связка Вендела и Глушенкова. За короткий период футболисты так смогли друг друга прочувствовать. Я говорю не только про результативные действия. Даже в их взаимодействии на поле это видно.

- Я думаю, он гармонично вписался в наш коллектив, Максим. Он понимает структуру нашей игры, хорошо дополняет игру нашей команды. Очень креативно действует в атаке. Я думаю, что его футбольный интеллект и понимание игры позволяет быстрее вписаться в игру команды и почувствовать взаимодействие с партнерами по команде.